Вручена престижная премия в области фотографии живой природы Подведены итоги международного конкурса фотографий живой природы The Big Picture — 2023
Фоторепортажи
8Последствия атаки беспилотников в Москве
20Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Главные новости к вечеру 28 июня
21:47 (мск), источник: Коммерсантъ

Ярославская область первой в стране ввела штраф за плевки

В Ярославской области введены штрафы за плевки в общественных местах, в других регионах РФ такое правонарушение не фиксируется. Как сообщает корреспондент «Ъ», об этом сегодня, 28 июня, вечером во время встречи с кинорежиссером Никитой Михалковым заявил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Источник: Reuters

«Мы культуру в Ярославской области формируем разными способами, в том числе немного с другой стороны. Мы приняли новый кодекс об административных правонарушениях. И первыми в стране и третьими в мире ввели ответственность за плевки. Всего две страны в мире имеют такую административную ответственность — это Сингапур и Казахстан. И вот теперь появилась третья страна — Российская Федерация, потому что мы ввели», — рассказал Михаил Евраев.

«Красиво, абсолютно правильно», — отреагировал на слова ярославского губернатора Никита Михалков.

Поправки в областной закон об административных правонарушениях были приняты Ярославской областной думой вчера, 27 июня. За плевки в общественных местах в регионе будет выписываться штраф в размере 1,5 тыс. руб. Если в течение года правонарушение повторится, штраф составит уже 3 тыс. руб.

Штрафовать планируют за плевки на улицах, во дворах, на детских площадках и пляжах, а также во время культурно-массовых и спортивных мероприятий. Привлечь могут и за плевок в лифте, подъезде и на лестничной клетке.

«Мы хотим сделать, чтобы было чисто? Не хотим, ну давайте будем свинячить где угодно. Ярославскую область нужно содержать в чистоте и вести себя достойно» — так оценивает необходимость принятия нормы ярославский губернатор.

Андрей Иванов, Ярославль

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Прошлогодний победитель безнадежно отстал: кто станет лучшим?
Главный уролог Минздрава рассказал, почему важен объект вожделения
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
штрафы