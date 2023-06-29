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05:22 (мск), источник: ТАСС

Колумбия намерена выразить протест России в связи с ранением граждан страны в Краматорске

БУЭНОС-АЙРЕС, 29 июня. /ТАСС/. Президент Колумбии Густаво Петро в среду распорядился выразить протест России в связи с ранением трех граждан южноамериканской республики в результате ракетного удара в Краматорске.

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Источник: РИА "Новости"

«МИД должен передать дипломатическую ноту протеста. Мы ждем возвращения домой живыми и здоровыми Серхио, Эктора и Каталину», — написал глава государства в Twitter.

По утверждению президента, пострадавшие колумбийцы были «беззащитными гражданскими лицами», в связи с чем он обвинил Россию в «нарушении правил войны».

По данным интернет-портала Infobae, бывший советник президента Колумбии по мирному урегулированию Серхио Харамильо и писатель Эктор Абад поехали в Краматорск после участия в книжной ярмарке в Киеве. В поездке их сопровождала журналистка Каталина Гомес. Колумбийцы не получили серьезных ранений.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на прозвучавшие из Киева обвинения в гибели гражданских в Краматорске после ракетного удара ВС РФ заявил, что Россия не наносит ударов по гражданской инфраструктуре.

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