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09:24 (мск), источник: Lenta.Ru

МИД России осудил позицию Франции по членству Украины в НАТО

В МИД России осудили изменение позиции Франции по присоединению Украины к НАТО. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление министерства.

Источник: РИА "Новости"

По информации российских дипломатов, Париж «под нажимом США согласился с перспективой вступления Украины в НАТО еще в ходе Бухарестского саммита альянса в 2008 году».

В ведомстве отметили, что планы Парижа поддержать присоединение Киева к НАТО свидетельствуют об отношении Франции к радикальному меньшинству в альянсе, «которое пытается любым способом сделать НАТО стороной конфликта на Украине».

В МИД добавили, что такой подход приведет «к трагическим последствиям для безопасности в Европе и во всем мире».

Ранее стало известно об изменении позиции Франции по вступлению Украины в НАТО. Газета Le Monde написала, что Париж намерен поддержать Киев в этом вопросе и рассмотреть эту возможность как самостоятельную гарантию безопасности для страны.

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