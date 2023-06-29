В Хакасии обнаружили крупнейшее в Азии логово пещерных гиен Всего палеонтологи собрали около 400 кг костей древних животных.
Фоторепортажи
12На Камчатке прошел сильнейший пеплопад
8Последствия атаки беспилотников в Москве
Главное
Спецоперация на Украине
10:53 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Пентагон может заблокировать поставку 80 истребителей F-35

Американское военное ведомство отказывается принимать новые самолеты до завершения технических испытаний.

Источник: AP 2022

ВАШИНГТОН, 29 июня. /ТАСС/. Пентагон может заблокировать поставку порядка 80 истребителей F-35 в воинские части от компании-производителя Lockheed Martin, поскольку ведомство отказывается принимать новые самолеты до завершения технических испытаний. Об этом в среду сообщил портал Defense One.

По словам представителя управления Пентагона по программе F-35 Расса Гомера, поставки могут задержаться как минимум до декабря, а самое позднее — до апреля 2024 года.

Оборонное ведомство США в настоящее время занимается обновлением ряда технологий на F-35. Прежде чем флот сможет получить обновления, самолетам необходимо пройти процедуру обновления аппаратного и программного обеспечения, которая в настоящее время отстает от графика на год. Согласно плану, каждый месяц обновление проходят девять истребителей.

«С конца лета самолеты F-35, сошедшие с конвейера и прошедшие обновления, не будут приниматься, пока не подтвердится их боевая пригодность», — заявил Гомер.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков прокомментировал слова Макрона, назвавшего РФ "дестабилизирующей силой" в Африке
"Знаете, что меня печалит на каждом общем собрании Академии наук? Оно начинается с очень грустной вещи"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта