В российских школах в 2024 году появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»

«У нас появляется новый учебный предмет “Основа безопасности и защита Родины”. На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы. Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе», — сказала она, выступая на круглом столе в Госдуме.
Кроме того, для девочек разработана программа по основам медицинской подготовки. «Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — рассказала Тимофеева.
По ее словам, также сейчас наблюдается дефицит педагогов по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и технологии, эту проблему можно решить при помощи программ переподготовки.
Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что решение о дополнении дисциплины ОБЖ принципами защиты общества, включая начальную военную подготовку, планируется принять к сентябрю 2023 года.