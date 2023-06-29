В Хакасии обнаружили крупнейшее в Азии логово пещерных гиен Всего палеонтологи собрали около 400 кг костей древних животных.
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
13:13 (мск), источник: ТАСС

В российских школах в 2024 году появится предмет «Основа безопасности и защита Родины»

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Предмет «Основа безопасности и защита Родины» начнут преподавать в школах с 1 сентября 2024 года, сейчас формируется рабочая группа для разработки учебной программы. В ее состав войдут представители МЧС и Минобороны, сообщила заместитель директора департамента государственной политики и управления в сфере общего образования Минпросвещения РФ Анна Тимофеева.

Источник: РИА "Новости"

«У нас появляется новый учебный предмет “Основа безопасности и защита Родины”. На сегодняшний момент формируется рабочая группа, которая будет заниматься формированием новой учебной федеральной программы, куда войдут и представители министерства обороны, и представители МЧС, поскольку мы понимаем всю важность и сложность этой работы. Параллельно мы будем вести работу над новым учебником для основной и средней школы. То есть весь этот процесс будет запущен одновременно. Для того, чтобы с 1 сентября 2024 года дети уже начали заниматься по новой учебной программе», — сказала она, выступая на круглом столе в Госдуме.

Кроме того, для девочек разработана программа по основам медицинской подготовки. «Причем не просто оказание первой медицинской помощи, но они могли бы выступать в качестве санинструкторов, то есть рассказывать другим, как можно оказывать первую медицинскую помощь», — рассказала Тимофеева.

По ее словам, также сейчас наблюдается дефицит педагогов по «Основам безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) и технологии, эту проблему можно решить при помощи программ переподготовки.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщал, что решение о дополнении дисциплины ОБЖ принципами защиты общества, включая начальную военную подготовку, планируется принять к сентябрю 2023 года.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Песков прокомментировал слова Макрона, назвавшего РФ "дестабилизирующей силой" в Африке
"Знаете, что меня печалит на каждом общем собрании Академии наук? Оно начинается с очень грустной вещи"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
образование