Встреча с жителями Дербента, поддержка СВО и военная интеграция. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Поездка Владимира Путина в Дагестан была очень насыщенной. «Было впечатляющее общение с жителями Дагестана».
Главным публичным событием в четверг будет посещение президентом форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Глава государства в сопровождении главы АСИ Светланы Чупшевой посетит выставку, а затем примет участие в пленарном заседании. Сначала выступит Путин, а затем — «лидеры идей».
О посягательстве на священные писания
Путин, которому в Дербенте подарили экземпляр Корана, отметил, что посягать на священное писание мусульман в России — преступление. «У нас есть соответствующая статья в уголовном кодексе».
Заявление было сделано на фоне событий в Швеции, где в исламский праздник Курбан-байрам активисты сначала осквернили, а потом сожгли Коран.
Об эпидемиологических рекомендациях президенту
В отношении главы государства действует особый режим по рекомендации специалистов.
Однако в Дербенте «целый город вышел встречать президента». Так что «есть твердое решение президента, который не мог отказать этим людям».
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«Не могу прокомментировать: не знаю выборку [исследования Russian Field, согласно которому сравнялось число сторонников военной фазы спецоперации на Украине и мирных переговоров]».
«Те данные, которыми располагаем мы, они другие». Они показывают «преобладающую поддержку» и спецоперации, и президента.
«Для России главное — это достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были сформулированы президентом». Для перевода процесса в политико-дипломатическое русло «предпосылок нет».
Об итогах встречи кардинала Дзуппи с Юрием Ушаковым
На встрече папского посланника кардинала Маттео Дзуппи и помощника президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым «речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам».
Каких-то договоренностей нет, «при необходимости диалог будет продолжаться».
О доверии генералу Суровикину
Путин — «верховный главнокомандующий, он работает с министром обороны, с начальником Генштаба», а не с главнокомандующим ВКС РФ Сергеем Суровикиным.
«Что касается структурных всех подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству».
О безопасности Запорожской АЭС
Совсем недавно там побывали представители МАГАТЭ, они зафиксировали те усилия, которые предпринимаются для обеспечения безопасности и стабильности функционирования станции.
Угроза со стороны киевского режима постоянная, «инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала это в полный рост».
О военной интеграции в Союзном государстве
«Есть определенные союзные проекты, есть путь, по которому мы идем в рамках этой интеграции». «Каких либо сейчас на этот счет (создания единых органов военного управления — прим. ТАСС) дискуссий не ведется».
Вопрос о взаимном повышении в звании Владимира Путина и Александра Лукашенко остается «пока ироничным».
О дееспособности Джо Байдена
«Разумеется, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, объективность оценок происходящего», «с тем чтобы составлять для себя правильную, объективную картину мира».
«Надеемся, что господин президент [США Джо Байден] имел в виду Украину [а не Ирак, согласно оговорке лидера США]». Ранее Байден перепутал Украину с Ираком, когда комментировал последние события в России.