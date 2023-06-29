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Спецоперация на Украине
13:49 (мск), источник: ТАСС

Встреча с жителями Дербента, поддержка СВО и военная интеграция. Темы брифинга Пескова

Общение президента РФ Владимира Путина с жителями Дербента, несмотря на санитарные ограничения, уровень поддержки россиянами спецоперации на Украине, а также военная интеграция с Белоруссией стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Поездка Владимира Путина в Дагестан была очень насыщенной. «Было впечатляющее общение с жителями Дагестана».

Главным публичным событием в четверг будет посещение президентом форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Глава государства в сопровождении главы АСИ Светланы Чупшевой посетит выставку, а затем примет участие в пленарном заседании. Сначала выступит Путин, а затем — «лидеры идей».

О посягательстве на священные писания

Путин, которому в Дербенте подарили экземпляр Корана, отметил, что посягать на священное писание мусульман в России — преступление. «У нас есть соответствующая статья в уголовном кодексе».

Заявление было сделано на фоне событий в Швеции, где в исламский праздник Курбан-байрам активисты сначала осквернили, а потом сожгли Коран.

Об эпидемиологических рекомендациях президенту

В отношении главы государства действует особый режим по рекомендации специалистов.

Однако в Дербенте «целый город вышел встречать президента». Так что «есть твердое решение президента, который не мог отказать этим людям».

Во время загрузки произошла ошибка.

О поддержке спецоперации

«Не могу прокомментировать: не знаю выборку [исследования Russian Field, согласно которому сравнялось число сторонников военной фазы спецоперации на Украине и мирных переговоров]».

«Те данные, которыми располагаем мы, они другие». Они показывают «преобладающую поддержку» и спецоперации, и президента.

«Для России главное — это достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были сформулированы президентом». Для перевода процесса в политико-дипломатическое русло «предпосылок нет».

Об итогах встречи кардинала Дзуппи с Юрием Ушаковым

На встрече папского посланника кардинала Маттео Дзуппи и помощника президента РФ по международным делам Юрием Ушаковым «речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам».

Каких-то договоренностей нет, «при необходимости диалог будет продолжаться».

О доверии генералу Суровикину

Путин — «верховный главнокомандующий, он работает с министром обороны, с начальником Генштаба», а не с главнокомандующим ВКС РФ Сергеем Суровикиным.

«Что касается структурных всех подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству».

О безопасности Запорожской АЭС

Совсем недавно там побывали представители МАГАТЭ, они зафиксировали те усилия, которые предпринимаются для обеспечения безопасности и стабильности функционирования станции.

Угроза со стороны киевского режима постоянная, «инфраструктурная диверсия на Каховской ГЭС продемонстрировала это в полный рост».

О военной интеграции в Союзном государстве

«Есть определенные союзные проекты, есть путь, по которому мы идем в рамках этой интеграции». «Каких либо сейчас на этот счет (создания единых органов военного управления — прим. ТАСС) дискуссий не ведется».

Вопрос о взаимном повышении в звании Владимира Путина и Александра Лукашенко остается «пока ироничным».

О дееспособности Джо Байдена

«Разумеется, для всех важно, чтобы Соединенные Штаты сохраняли предсказуемость, объективность оценок происходящего», «с тем чтобы составлять для себя правильную, объективную картину мира».

«Надеемся, что господин президент [США Джо Байден] имел в виду Украину [а не Ирак, согласно оговорке лидера США]». Ранее Байден перепутал Украину с Ираком, когда комментировал последние события в России.

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