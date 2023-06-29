13:44 (мск), источник: Life.ru
Кремль ответил на вопрос о доверии Путина к Суровикину
Российский лидер Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, по линии военных работает прежде всего с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять заместителю командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.