В Хакасии обнаружили крупнейшее в Азии логово пещерных гиен Всего палеонтологи собрали около 400 кг костей древних животных.
Фоторепортажи
25Показаны лучшие снимки Млечного Пути
11Названы победители конкурса «Фотограф крупного плана 2023 года»
Главное
Спецоперация на Украине
13:44 (мск), источник: Life.ru

Кремль ответил на вопрос о доверии Путина к Суровикину

Российский лидер Владимир Путин, как верховный главнокомандующий, по линии военных работает прежде всего с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, продолжает ли президент доверять заместителю командующего объединённой группировкой российских войск в районе проведения СВО Сергею Суровикину.

Источник: РИА "Новости"

«Он (Путин. — Прим. Лайфа) верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается структурных подразделений внутри Минобороны, то это я вас прошу обращаться к министерству», — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

В ходе брифинга Песков также переадресовал Минобороны вопросы о генерале Суровикине. Отметим, что ранее ряд телеграм-каналов писали о якобы отставке генерала, эту тему широко подхватили на Украине. Однако официальных или других подтверждений подобная информация на данный момент не имеет.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Вводится новый порядок получения пенсий: Как будут делать начисления и ско
Как военкомы Украины покупают на Западе виллы за миллионы евро
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта