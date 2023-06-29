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14:17 (мск), источник: Известия

Картаполов объяснил прекращением госфинансирования попытку мятежа ЧВК «Вагнер»

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предпринял попытку военного мятежа из-за прекращения финансирования со стороны властей. Об этом 29 июня сообщил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Источник: Reuters

По его словам, за несколько дней до попытки мятежа МО РФ проинформировало, что все боевые формирования должны подписать контракт с министерством.

«И все начали это решение, абсолютно правильное решение выполнять. Все, кроме господина Пригожина», — сказал Картаполов журналистам.

Он уточнил, что Пригожину сообщили о последствиях невыполнения указаний — его предупредили о прекращении финансирования в таком случае.

24 июня президент России Владимир Путин на фоне попытки мятежа со стороны руководства ЧВК «Вагнер» обратился к россиянам и пообещал сделать всё, чтобы отстоять страну. Белорусский лидер Лукашенко по согласованию с российским коллегой провел переговоры с руководством ЧВК. Стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания «кровавой бойни на территории России».

Тогда официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что гарантия того, что основатель ЧВК «Вагнер» сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России Владимира Путина. Он также добавил, что Пригожин уедет в Белоруссию, однако ему неизвестно, кем именно тот будет работать.

Позже, 27 июня, Лукашенко подтвердил, что Пригожин уже приехал в республику. Ему были предоставлены гарантии безопасности.

В тот день президент Белоруссии также рассказал, что в ходе телефонных переговоров с Пригожиным предупреждал, что нельзя допустить кровопролития. Лукашенко подтвердил, что требовал от главы ЧВК «Вагнер» отсутствия жертв, особенно среди гражданского населения. По его словам, Пригожин поклялся ему в том, что у ЧВК нет цели убивать гражданских людей и этого не будет. Позже стороны договорились об остановке движения колонны «Вагнера» на Москву.

29 июня Песков сообщил, что в Кремле не знают, где в настоящее время находится Пригожин.

Справка
Что Путин и Лукашенко рассказали о мятеже, Пригожине и «Вагнере». ГлавноеКто финансировал ЧВК «Вагнер», как проходил разговор Лукашенко и Пригожина, зачем Белоруссии командиры «Вагнера». Главное из выступлений Путина, Лукашенко и Золотова — в материале РБК
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