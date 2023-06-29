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20:09 (мск), источник: Lenta.Ru

Бывший вице-президент США Пенс посетил Украину

Бывший вице-президент США Майк Пенс посетил Украину и встретился с президентом страны Владимиром Зеленским. Об этом сообщает NBC.

Источник: AP 2022

Пенс стал первым из представителей Республиканской партии США, претендующих на выдвижение кандидатом в президенты страны, кто посетил Украины с момента вступления в гонку. О визите экс-вице-премьера не было объявлено заранее.

Сообщается, что Пенс побывал в нескольких украинских городах, в том числе Буче и Ирпене, а также встретился с Зеленским в Киеве.

По словам республиканца, своим визитом он хотел «продемонстрировать американцам достигнутый прогресс и то, что поддержка украинских военных отвечает национальным интересам» США.

Он подчеркнул, что не прекратит настаивать на продолжении поддержки Киева со стороны Вашингтона.

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