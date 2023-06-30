ЕС хочет передавать Украине сверхприбыль от замороженных российских активов

«Состоялись дискуссии по замороженным активам России, в которых особую роль играет Бельгия. Девяносто процентов российских авуаров, замороженных в ЕС, находятся в Бельгии. Для нас важно, чтобы эти средства сыграли роль в восстановлении Украины… Мы сконцентрированы на сверхприбыли. Речь идет о сумме в размере трех миллиардов в год, которая могла бы быть получена», — сказал он журналистам.
По словам-де Кроо, странам ЕС надо будет использовать такой юридический механизм, который не позволит нанести урон финансовой стабильности Евросоюза.
Лидеры ЕС октябре прошлого года поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. В феврале источник в ЕС пояснил журналистам, что Брюссель рассматривает использование активов Центробанка России для восстановления Украины путем их инвестирования, но не конфискации.
После начала спецоперации Запад заморозил российские активы на сотни миллиардов долларов. Аналогичные шаги предпринял и Киев, который решил направить вырученные с продажи активов средства на оборону и восстановление Украины. Глава департамента санкционной политики минюста Украина Инна Богатых заявляла, что на Украине выявлено около 250 подсанкционных юридических и физических лиц из России, чьи активы будут изъяты принудительно в доход государства.
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала подобные действия воровством. Как сообщила весной глава ЦБ Эльвира Набиуллина, российские власти готовят судебные иски для оспаривания заморозки международных резервов.