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15:06 (мск), источник: ТАСС

Запрет на смену пола, русофобия Польши и поездка в Дагестан. Темы брифинга Пескова

Законопроект о запрете смены пола, задержание в Польше по обвинению в шпионаже российского хоккеиста, а также отношение президента РФ Владимира Путина к Дагестану стали в пятницу основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Путин работает в Кремле. На приеме у президента будет руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.

Во второй половине дня ожидается международный телефонный разговор.

О задержании в Польше российского хоккеиста

«Уверен, посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то подробности мы получим».

«Хотя посольству работать сейчас там, в Варшаве, очень и очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией польских властей».

О законопроекте о запрете смены пола

«Там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний».

«Я не готов говорить пока о какой-то позиции, там сейчас экспертное обсуждение происходит в парламенте».

О поездке в Дагестан

«Президент испытывает очень теплые чувства и к Дагестану, и к народам Дагестана». «Путин был с ними в тяжелое время, переживал эти тяжелые времена».

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