Запрет на смену пола, русофобия Польши и поездка в Дагестан. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Путин работает в Кремле. На приеме у президента будет руководитель Роскосмоса Юрий Борисов.
Во второй половине дня ожидается международный телефонный разговор.
«Уверен, посольство сейчас будет все выяснять, и какие-то подробности мы получим».
«Хотя посольству работать сейчас там, в Варшаве, очень и очень тяжело в связи с оголтелой русофобской позицией польских властей».
«Там все-таки есть оговорка относительно медицинских показаний».
«Я не готов говорить пока о какой-то позиции, там сейчас экспертное обсуждение происходит в парламенте».
«Президент испытывает очень теплые чувства и к Дагестану, и к народам Дагестана». «Путин был с ними в тяжелое время, переживал эти тяжелые времена».