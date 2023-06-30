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13:31 (мск), источник: Lenta.Ru

Залужный ответил на упреки в медленном наступлении словами «это их проблема»

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в интервью американской газете The Washington Post обвинил Запад в недостаточной военной поддержке Киева. Тем самым он объяснил медленные темпы наступления украинской армии.

Спецоперация на Украине
Источник: AP 2022

По его словам, блок НАТО никогда бы не начал наступление без превосходства в воздухе, а украинская авиация значительно уступает российской. «Это как если бы мы сейчас пошли в наступление с луками и стрелами», — объяснил главком ВСУ недостаток в авиации, еще раз попросив у Запада передать Киеву истребители F-16.

Залужный также указал на недостаточное количество артиллерийских снарядов. Он сказал, что наступление ВСУ — это не шоу, что каждые занятые украинцами позиции даются тяжелым трудом. Тем не менее, как отметил Залужный, наступление продолжается.

«Да, может быть, не так быстро, как хотелось бы зрителям шоу, но это их проблема», — отметил он.

Ранее украинский солдат рассказал американскому изданию The Wall Street Journal, что бойцы ВСУ были шокированы масштабом российской обороны, когда начали свое наступление.

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