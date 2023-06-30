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15:14 (мск), источник: ТАСС

«Передряга, а не попытка мятежа» и абсурдный ордер МУС. Что сказал Лавров на брифинге

Западу не стоит беспокоиться за национальные интересы России в связи с попыткой мятежа 24 июня. Россия из любых передряг всегда выходила более сильной, так будет и в этот раз. Об этом заявил в пятницу на онлайн-брифинге министр иностранных дел России Сергей Лавров, отметив, что мятеж в России трудно назвать громче, чем «передрягой».

Источник: РИА "Новости"

Что касается судьбы ЧВК «Вагнер» в странах Африки, то все зависит от правительств этих государств и от того, насколько они заинтересованы в продолжении этой формы сотрудничества для обеспечения своей безопасности. Также в ходе онлайн-брифинга глава МИД РФ говорил об Украине, военных преступлениях, отсутствии перспектив для продления зерновой сделки и ордере Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина. По словам Лаврова, Запад заставил прокурора в обход правила о неприкосновенности руководителей государств выдать этот арест. Однако Россию ни к чему не обязывают решения МУС.

О стабильности в России

Россия никому не обязана объяснять и давать какие-то заверения, что страна не скатывается к смуте после попытки мятежа. РФ действует транспарентно.

Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения — это ваши проблемы.

Сергей Лавров
министр иностранных дел России

Саму попытку мятежа трудно назвать громче, чем «передрягой». «Россия всегда из любых передряг выходила более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался».

«За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста агентства Reuters.

О ЧВК «Вагнер»

Вопрос нахождения ЧВК «Вагнер» в Африке регулируется напрямую контрактами африканских стран с этой компанией. Какая будет судьба этих договоренностей — «это решать прежде всего правительствам соответствующих стран, насколько они будут заинтересованы продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти».

Об ордере МУС

Запад заставил в обход всех процедур и правил прокурора МУС принять решение об ордере на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями. В случае с решением МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущение неприкасаемости англосаксов.

Россию, как и многие другие страны, ни к чему не обязывают решения МУС. «Так что это явный провал попытки усовершенствовать международное уголовное правосудие».

О военных преступлениях

Россия хочет, чтобы все дискуссии опирались на факты. Однако западные коллеги не могут предъявить такие факты, на основе чего Москву обвиняют в военных преступлениях и нарушении международного гуманитарного права.

Международные организации, включая ООН, готовят свои заключения на основе информации от представителей украинского режима. При этом они не общаются с теми, кто живет на российской стороне линии соприкосновения. А в интернете и социальных сетях имеется немало подтверждений зверств и нарушений украинскими боевиками всех мыслимых законов войны.

Москва не скрывает имена детей, вывезенных в Россию из зоны боевых действий. Десятки детей вернулись к своим родственникам, когда они объявились. Россия будет добиваться правды в вопросе положения прав детей на Украине на основе своего расследования.

О зерновой сделке

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«Отношение к этой сделке со стороны Запада возмутительно». Опубликованный Великобританией и США документ о том, что российская сельскохозяйственная продукция не подпадает под санкции, «оправдательный» и «лживый». Однако Москва обходит «и географические маршруты, и прочие технологические препятствия, выстроенные Западом» — экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается.

В случае прекращения зерновой сделки Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии в беднейшие страны за свой счет.

Пока же Москва не видит доводов в пользу продления зерновой сделки, потому что она в части украинского зерна давно стала коммерческой.

О военной операции на Украине

Страны Запада пытаются временно заморозить этот конфликт и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане.

Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине «за счет переговоров» странное. Такие западные заявления говорят о том, что «Украина сначала должна победить», а потом уже нужно решать вопрос о переговорах. «Это уже шизофреническая ситуация».

Запад заявляет, что единственная основа для переговоров — «пресловутая формула мира» из 10 пунктов президента Украины Владимира Зеленского. «Там есть нейтральные вещи, банальные, непонятно зачем туда включенные», например обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, то есть то, что подорвано санкциями.

Но главное в отношении перспектив заключения мирного договора состоит в том, что в плане Зеленского говорится о России, в том числе о трибунале и репарациях. «Вот что сейчас является позицией Запада, когда он говорит о необходимости переговоров и мирного урегулирования». Такое «раздвоение, растроение личностей не помогает правильно ориентироваться в ситуации».

О Западе

Цель Запада — не позволить ни России, ни Китаю укреплять ряды единомышленников, а также воспрепятствовать расширению БРИКС и росту ее авторитета в мире, подорвать объединительные процессы в Евразии в рамках различных организаций, например ОДКБ.

Москва не видит нужды в прежних объемах дипломатических контактов с Европой и США, как это было «до того, как Запад объявил войну руками украинского нацистского режима».

О работе ООН

РФ знает много примеров нарушения требования к Секретариату ООН не получать указаний от каких-либо правительств. Однако мировое большинство «не хочет жить по западным правилам и отстаивает универсальные нормы международного права». А Россия ставит перед собой задачу, которую разделяет большинство стран, — обеспечить выполнение всех принципов Устава ООН.

Россия будет добиваться скорейшего расширения Совбеза ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.

Об отношениях РФ и стран Африки

Подготовка к саммиту Россия — Африка находится на финишной прямой, больше половины стран-участниц будут представлены на высшем уровне. Готовится большая декларация о планах взаимодействия между Россией и африканскими государствами на ближайшие несколько лет.

Странам Африки приходится выдерживать «абсолютно наглое, беспардонное и бесцеремонное» давление со стороны США и Европы. Однако Запад должен относиться к этим странам как к взрослым, уважать их право выслушать оценки обеих сторон, а потом самим определяться с позицией.

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