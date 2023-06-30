«Передряга, а не попытка мятежа» и абсурдный ордер МУС. Что сказал Лавров на брифинге

Что касается судьбы ЧВК «Вагнер» в странах Африки, то все зависит от правительств этих государств и от того, насколько они заинтересованы в продолжении этой формы сотрудничества для обеспечения своей безопасности. Также в ходе онлайн-брифинга глава МИД РФ говорил об Украине, военных преступлениях, отсутствии перспектив для продления зерновой сделки и ордере Международного уголовного суда (МУС) на арест президента РФ Владимира Путина. По словам Лаврова, Запад заставил прокурора в обход правила о неприкосновенности руководителей государств выдать этот арест. Однако Россию ни к чему не обязывают решения МУС.
Россия никому не обязана объяснять и давать какие-то заверения, что страна не скатывается к смуте после попытки мятежа. РФ действует транспарентно.
Если у кого-то на Западе есть какие-то сомнения — это ваши проблемы.
Сергей Лавровминистр иностранных дел России
Саму попытку мятежа трудно назвать громче, чем «передрягой». «Россия всегда из любых передряг выходила более сильной. Так будет и в этот раз. Более того, мы уже ощущаем, что этот процесс начался».
«За наши национальные интересы, спасибо, что вы беспокоитесь, но не стоит этого делать», — сказал министр, отвечая на вопрос журналиста агентства Reuters.
Вопрос нахождения ЧВК «Вагнер» в Африке регулируется напрямую контрактами африканских стран с этой компанией. Какая будет судьба этих договоренностей — «это решать прежде всего правительствам соответствующих стран, насколько они будут заинтересованы продолжать эту форму сотрудничества для обеспечения безопасности органов власти».
Запад заставил в обход всех процедур и правил прокурора МУС принять решение об ордере на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Неприкосновенность руководителей государств гарантируется международным правом, соответствующими конвенциями. В случае с решением МУС имеет место проявление не столько неприкосновенности, сколько ощущение неприкасаемости англосаксов.
Россию, как и многие другие страны, ни к чему не обязывают решения МУС. «Так что это явный провал попытки усовершенствовать международное уголовное правосудие».
Россия хочет, чтобы все дискуссии опирались на факты. Однако западные коллеги не могут предъявить такие факты, на основе чего Москву обвиняют в военных преступлениях и нарушении международного гуманитарного права.
Международные организации, включая ООН, готовят свои заключения на основе информации от представителей украинского режима. При этом они не общаются с теми, кто живет на российской стороне линии соприкосновения. А в интернете и социальных сетях имеется немало подтверждений зверств и нарушений украинскими боевиками всех мыслимых законов войны.
Москва не скрывает имена детей, вывезенных в Россию из зоны боевых действий. Десятки детей вернулись к своим родственникам, когда они объявились. Россия будет добиваться правды в вопросе положения прав детей на Украине на основе своего расследования.
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«Отношение к этой сделке со стороны Запада возмутительно». Опубликованный Великобританией и США документ о том, что российская сельскохозяйственная продукция не подпадает под санкции, «оправдательный» и «лживый». Однако Москва обходит «и географические маршруты, и прочие технологические препятствия, выстроенные Западом» — экспорт российских удобрений и продовольствия продолжается.
В случае прекращения зерновой сделки Россия обеспечит поставки сопоставимой или большей партии в беднейшие страны за свой счет.
Пока же Москва не видит доводов в пользу продления зерновой сделки, потому что она в части украинского зерна давно стала коммерческой.
О военной операции на Украине
Страны Запада пытаются временно заморозить этот конфликт и выиграть время, чтобы вновь накачать Украину в военном плане.
Высказывание госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине «за счет переговоров» странное. Такие западные заявления говорят о том, что «Украина сначала должна победить», а потом уже нужно решать вопрос о переговорах. «Это уже шизофреническая ситуация».
Запад заявляет, что единственная основа для переговоров — «пресловутая формула мира» из 10 пунктов президента Украины Владимира Зеленского. «Там есть нейтральные вещи, банальные, непонятно зачем туда включенные», например обеспечение продовольственной и энергетической безопасности, то есть то, что подорвано санкциями.
Но главное в отношении перспектив заключения мирного договора состоит в том, что в плане Зеленского говорится о России, в том числе о трибунале и репарациях. «Вот что сейчас является позицией Запада, когда он говорит о необходимости переговоров и мирного урегулирования». Такое «раздвоение, растроение личностей не помогает правильно ориентироваться в ситуации».
Цель Запада — не позволить ни России, ни Китаю укреплять ряды единомышленников, а также воспрепятствовать расширению БРИКС и росту ее авторитета в мире, подорвать объединительные процессы в Евразии в рамках различных организаций, например ОДКБ.
Москва не видит нужды в прежних объемах дипломатических контактов с Европой и США, как это было «до того, как Запад объявил войну руками украинского нацистского режима».
РФ знает много примеров нарушения требования к Секретариату ООН не получать указаний от каких-либо правительств. Однако мировое большинство «не хочет жить по западным правилам и отстаивает универсальные нормы международного права». А Россия ставит перед собой задачу, которую разделяет большинство стран, — обеспечить выполнение всех принципов Устава ООН.
Россия будет добиваться скорейшего расширения Совбеза ООН за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки.
Об отношениях РФ и стран Африки
Подготовка к саммиту Россия — Африка находится на финишной прямой, больше половины стран-участниц будут представлены на высшем уровне. Готовится большая декларация о планах взаимодействия между Россией и африканскими государствами на ближайшие несколько лет.
Странам Африки приходится выдерживать «абсолютно наглое, беспардонное и бесцеремонное» давление со стороны США и Европы. Однако Запад должен относиться к этим странам как к взрослым, уважать их право выслушать оценки обеих сторон, а потом самим определяться с позицией.
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