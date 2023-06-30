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15:21 (мск), источник: RT на русском

Суд продлил арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу

Соломенский районный суд Киева продлил домашний арест наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу на два месяца.

Источник: AFP 2022

Украинское издание «Страна» опубликовало видео, где судья зачитывает приговор.

Позже сообщалось, что в ходе судебного заседания митрополит УПЦ Павел заявил, что ему звонил Константинопольский патриарх и предложил сделку, согласно которой с него снимут все обвинения. Условием был переход митрополита и монахов Киево-Печерской лавры в ПЦУ, однако там эту информацию не подтвердили.

В мае Соломенский районный суд Киева на 60 дней продлил меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту УПЦ Павлу.

29 мая глава Государственной службы по этнополитике и свободе совести при правительстве Украины Виктор Еленский заявил, что более 80 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в апреле переведено в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

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