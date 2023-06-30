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17:06 (мск), источник: Ведомости

В Польше заявили о намерении разместить у себя ядерное оружие

Польша готова принять участие в программе НАТО о совместном использовании ядерного оружия (Nuclear Sharing) на фоне размещения российского тактического ядерного оружия (ТЯО) в Белоруссии. Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

Источник: AP 2022

«По причине того, что Россия намерена разместить тактическое ядерное оружие в Белоруссии, мы обращаемся ко всей НАТО, чтобы принять участие в программе Nuclear Sharing», — сообщил премьер (цитата по ТАСС).

Министры обороны России и Белоруссии Сергей Шойгу и Виктор Хренин подписали документы, определяющие порядок содержания российского ядерного оружия в специальном хранилище на территории республики в конце мая. Шойгу объяснял необходимость такого шага активностью совместных ядерных миссий НАТО, в том числе обучение пилотов неядерных стран альянса применению американских ядерных бомб, складированных в Европе.

27 июня президент республики Александр Лукашенко сообщил, что большая часть ТЯО уже была доставлена в Белоруссию. По его словам, его охраной будут заниматься россияне и белорусы. Ранее Лукашенко заявил, что идея о размещении ТЯО на территории страны была его и отметил, что может согласовать применение оружия одним звонком российскому президенту Владимиру Путину.

16 июня Путин на пленарном заседании ПМЭФ заявил, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства. Он отметил, что все ждут, чтобы Россия начала нажимать на кнопки, но «нет такой необходимости».

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