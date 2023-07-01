Рябков заявил, что ситуация на Украине не сказывается на работе ДНЯО

«Что касается текущей ситуации вокруг Украины, то она, хотя и создает определенную напряженность в контексте обзорного цикла, непосредственно на ДНЯО не сказывается», — указал замминистра.
Дипломат отметил, что в отличие от мер, предпринятых в рамках российско-белорусского взаимодействия, «ядерные вооружения США развернуты за тысячи километров от американской территории так, чтобы они могли оперативно поражать цели в России».
«На фоне резкого обострения угроз нашей безопасности в результате разжигания Западом украинского кризиса и провозглашенного курса на нанесение России стратегического поражения данный фактор приобрел особое значение, потребовал соответствующей реакции, включая военно-технические меры реагирования», — заключил замглавы МИД РФ.
«Шаги, предпринятые нами в рамках единого оборонного пространства Союзного государства, носят вынужденный характер. При этом они не выходят за рамки наших международных обязательств, в том числе по ДНЯО. Необходимо в очередной раз подчеркнуть: контроль над российским ядерным оружием не передается», — отметил замминистра.
Президент России Владимир Путин 25 марта заявил, что Москва по просьбе Минска разместит свое тактическое ядерное оружие в Белоруссии, подобно тому, как давно делают США на территории своих союзников. Москва передала Минску ракетный комплекс «Искандер», который может быть носителем ядерного оружия, и оказала помощь в переоборудовании белорусских самолетов, чтобы они обладали возможностью применять специальные боеприпасы. Белорусские ракетчики и летчики прошли на территории России соответствующую подготовку.
Договор о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1968 году. Он узаконил ядерные арсеналы Великобритании, России, Китая, Франции и США, закрепив за этими странами статус ядерных держав. Другие государства, подписав документ, лишаются права создавать или приобретать оружие массового поражения. Участниками соглашения сейчас являются более 190 стран. Вне договора остаются Индия, Пакистан и Израиль. В январе 2003 года из соглашения вышла КНДР.