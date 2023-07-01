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20:32 (мск), источник: ТАСС

Глава ЦРУ считает, что ситуация в России дает большие возможности для вербовки агентов

ВАШИНГТОН, 1 июля. /ТАСС/. Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильям Бернс утверждает, что ситуация в России дает его структуре широкие возможности для вербовки агентов.

Источник: AP 2022

Выступая субботу в британо-американском Фонде Дитчли, он заявил, что среди россиян якобы будет расти недовольство в связи с проведением специальной военной операции на Украине. «Это недовольство дает выпадающую раз в поколение возможность Центральному разведывательному управлению, в основе которого лежит агентурная разведка. Мы не позволим ей [возможности] пропасть», — цитирует главу ЦРУ агентство Reuters.

Как сообщила ранее газета The Washington Post, в июне Бернс во время непубличной поездки на Украину обсуждал планы Киева по возвращению территорий и проведению до конца нынешнего года переговоров с Москвой. Он также встречался с украинским президентом Владимиром Зеленским и руководством местного разведсообщества. Целью визита было подтверждение приверженности вашингтонской администрации обмену разведданными.

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