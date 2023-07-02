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05:19 (мск), источник: © РИА Новости

Рогов заявил о подготовке ВСУ ко второму этапу контрнаступления

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 июл — РИА Новости. Украинские войска готовятся предпринять попытку второго этапа масштабного контрнаступления в Запорожской области в ближайшие дни, заявил РИА Новости глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Спецоперация на Украине

«Враг готов уже ко второму этапу полномасштабного наступления. Оно может начаться со дня на день, в любой момент. Сейчас они пытаются запутать нашу разведку, поэтому вдоль всей линии соприкосновения на запорожском фронте постоянно проводят маневрирование и переброску войск. Делается это с целью скрыть местонахождение основных сил», — сказал Рогов.

По его словам, противник может сосредоточить главный удар для прорыва на любом из участков фронта от Васильевского направления до Времевского выступа.

«За последние четыре недели проведено максимальное количество разведок боем, вариантов наступления, прорывов, изучения нашей реакции и взаимодействия подразделений, плюс регулярно идут обстрелы наших тылов с целью поразить инфраструктурные объекты — мосты, транспортные узлы, штабные подразделения, склады с техникой и боеприпасами, аэродромы», — подчеркнул Рогов.

Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке фронта. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе Leopard. На встрече с военкорами 13 июня президент России Владимир Путин сообщил, что украинские войска в ходе наступления несут большие потери и не имеют успеха ни на одном направлении. Кадры с дымящимися Leopard тогда вызвали большой резонанс на Западе. На этой неделе Путин заявил, что Киев утратил 259 танков и 780 бронемашин с начала так называемого контрнаступления, а на ореховском направлении только за последнюю неделю — 41 танк и 102 бронемашины.

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