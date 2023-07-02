Родственникам чиновников могут запретить выезд в недружественные страны

«Фракция ЛДПР готовит поправки в закон “О порядке выезда из РФ и въезда в РФ”. Мы предлагаем наделить уполномоченные органы власти правом временно блокировать возможность выезда в недружественные страны для близких родственников высокопоставленных чиновников, сотрудников правоохранительных органов, судей, а также лиц, занимающих выборные должности — например, губернаторов, депутатов, глав муниципальных образований», — сообщил Каргинов.
Кроме того, ограничения могут распространяться на топ-менеджеров госкорпораций, членов совета директоров Центрального банка РФ, Центризбиркома и прочих, отметил он.
«И в мирное время информация в СМИ о VIP-турах близких родственников высокопоставленных госслужащих вызывала раздражение в обществе. А сейчас, когда Россия вынуждена противостоять группе западных стран во главе с США, спровоцировавших конфликт на Украине, подобные вояжи, да еще в страны, которые ввели санкции против нашей Родины, не только непозволительны, но и опасны», — считает депутат.
Любой близкий родственник человека, занимающего крупную должность в структурах исполнительной или законодательной власти, правоохранительных органов и госкорпораций, может быть задержан за границей, через него может быть организовано давление, обратил внимание Каргинов.
«Основания на Западе штампуют элементарно. Примеров масса: Виктор Бут, Мария Бутина, Константин Ярошенко и другие. Впрочем, мы готовы предусмотреть исключения, например, ограничения не будут действовать, если кому-то из них потребуется отправиться в недружественные страны из-за тяжелой болезни или смерти близкого родственника, экстренное лечение или сопровождения заболевшего близкого родственника», — отметил политик.
Кроме того, разрешение на выезд может быть предоставлено, если близкому родственнику госчиновника потребовалось оформить документы для вступления в наследство в соответствии с законами другого государства, добавил он.