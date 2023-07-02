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12:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Гладков заявил о начале работы более половины предприятий в Шебекино

Более половины предприятий в Шебекино под Белгородом, имеющих различные повреждения при обстрелах со стороны Украины, возобновили свою деятельность. Об этом сообщил глава российского приграничного региона Вячеслав Гладков на странице во «ВКонтакте».

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

В соцсети он написал, что сейчас шебекинские предприятия постепенно возвращаются «к привычной работе». Уже известно, что более половины больших и средних заводов переналадили процессы и полностью возобновили свою деятельность.

Гладков также отметил, что в Шебекино предприятие, производящее макаронные изделия, снова начнет работать с понедельника, 3 июля. По словам главы Белгородской области, на заводе будут налажены первые линии — «это порядка трети от численности состава, работающего на данном предприятии». Гладков понадеялся, что предприятие сможет быстро начать производство тонны макарон в час. В скором времени завод должен восстановиться в полном объеме.

Помимо этого, известно, что в Шебекино строители восстановили 62 частных дома и еще 65 многоквартирных, которые ранее были повреждены из-за обстрелов ВСУ. Гладков сказал, что прежде всего строители сейчас восстанавливают кровлю и окна. К августу самые важные ремонтные работы должны быть закончены, добавил глава граничащего с Украиной региона.

1 июля стало известно о снижении числа обстрелов Белгородской области со стороны Украины. Гладков отмечал, что интенсивность обстрелов региона по сравнению с 29 июня снизилась: в течение 30 июня было зафиксировано всего 23 прилета. 29 июня регион обстреливали активнее — на территорию Белгородской области прилетело почти в четыре раза больше снарядов.

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