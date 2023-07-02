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21:46 (мск), источник: © РИА Новости

МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине

МИНСК, 2 июл — РИА Новости. Белоруссия никогда не напрашивается в посредники, но готова при необходимости сыграть свою роль в содействии разрешению украинского кризиса, заявил заместитель главы МИД республики Юрий Амбразевич в интервью телеканалу СТВ.

Спецоперация на Украине
Источник: РИА "Новости"

«Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчеркивал. Мы готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться с кем необходимо тем, что у нас есть. Я в этом уверен. И обеспечить результат», — отметил Амбразевич.

Как отметил дипломат, если сложатся обстоятельства, Минск будет «первым в очереди» на участие в мирном урегулировании.

«Здесь есть очевидный интерес нашей страны. Белоруссия хочет быть участником этих переговоров, поскольку мы хотим гарантии безопасности для себя. Главный приоритет — чтобы наше небо оставалось мирным. Чтобы нашу территорию никогда не бомбили — наша главная задача. И чтобы наши люди могли полноценно развиваться», — добавил Амбразевич.

Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не пойдет на диалог с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.

Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми вошедшими в состав страны регионами, а также Крымом, обсуждению не подлежит.

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