МИД Белоруссии: Минск готов сыграть роль в решении ситуации на Украине

«Наш потенциал хорошо известен, мы свою роль, если необходимо, сыграем. Мы никогда не напрашиваемся в посредники, президент это неоднократно подчеркивал. Мы готовы предоставить все, что у нас есть, поделиться с кем необходимо тем, что у нас есть. Я в этом уверен. И обеспечить результат», — отметил Амбразевич.
Как отметил дипломат, если сложатся обстоятельства, Минск будет «первым в очереди» на участие в мирном урегулировании.
«Здесь есть очевидный интерес нашей страны. Белоруссия хочет быть участником этих переговоров, поскольку мы хотим гарантии безопасности для себя. Главный приоритет — чтобы наше небо оставалось мирным. Чтобы нашу территорию никогда не бомбили — наша главная задача. И чтобы наши люди могли полноценно развиваться», — добавил Амбразевич.
Осенью прошлого года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому его страна не пойдет на диалог с Россией до тех пор, пока ее возглавляет Владимир Путин. Москва, со своей стороны, не раз отмечала готовность обсудить урегулирование конфликта дипломатическим путем.
Как подчеркивал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сейчас в Кремле не видят предпосылок для перехода ситуации в мирное русло. Чиновник также указывал, что суверенитет над новыми вошедшими в состав страны регионами, а также Крымом, обсуждению не подлежит.