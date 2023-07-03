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Спецоперация на Украине
02:16 (мск), источник: Газета.Ру

В составе Северного флота создадут общевойсковую армию

В Министерстве обороны России приняли решение сформировать новую общевойсковую армию. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве.

Источник: Министерство обороны РФ

По информации издания, объединение будет развернуто на базе армейского корпуса и будет прикрывать Россию на северных границах, в том числе с Финляндией и Норвегией.

Уточняется, что в состав общевойсковой армии войдут мотострелковые бригады, полки и дивизии, личный состав которых будет обучаться ведению боевых действий в условиях Заполярья.

Как отмечается в материале, до военных реформ начала прошлого десятилетия северо-западное направление входило в зону ответственности Ленинградского военного округа (ЛенВО), и в его составе не было армий и дивизий — только отдельные бригады. В ходе реформы ЛенВО был объединен с Московским военным округом (МВО), в результате чего образовался Западный военный округ (ЗВО). Однако части и соединения, расположенные в Заполярье, структурно входят в состав Северного флота.

Военный историк Дмитрий Болтенков отметил, что до тех пор, пока Швеция и Финляндия были условно нейтральными странами, необходимости держать в Заполярье крупные военные силы не было. Однако сейчас, когда Финляндия вступила в НАТО, а Швеция находится на пути к этому, необходимо укреплять северо-западное направление, считает эксперт.

Политолог и эксперт «Клуба регионов» Петр Колчин заявлял, что с начала спецоперации на Украине Северный флот получил новый спектр задач и целей, поскольку расширение НАТО в скандинавском регионе усилило давление Запада на Арктику. Он подчеркивал, что флотилии теперь предстоит еще активнее проводить мероприятия по защите рубежей.

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