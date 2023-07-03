05:08 (мск), источник: Аргументы и факты
Посла США Линн Трейси заметили на балконе подающей знаки Кремлю
Дипломат показывала в сторону Кремля листок с текстом.
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На балконе резиденции посла Великобритании в Москве была замечена глава американского диппредставительства Линн Трейси, которая подавала какие-то знаки в сторону Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.
Находившегося на балконе дипломата в четверг заметил проезжавший мимо москвич. Он уточнил, что в резиденции в тот день проходил торжественный прием по случаю празднования дня рождения короля.
На балконе резиденции мужчина увидел Трейси, которая периодически вытягивала в сторону Кремля руки, в которых держала лист бумаги с написанным на нем текстом.
При этом он признался, что не смог понять, что делает посол, поскольку со стороны резиденции российского президента не поступало каких-либо ответных сигналов.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов провел встречу в Вашингтоне с Трейси. Они обсудили, в частности, «функционирование посольств» в Москве и Вашингтоне.