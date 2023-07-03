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08:19 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: ЕС рассматривает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. ЕС для сохранения зерновой сделки может разрешить Россельхозбанку создать дочернюю компанию, которую подключат к SWIFT, пишет Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«План, который был предложен Москвой… позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна… Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков», — говорится в публикации.

По словам источников, этот вариант сохранения зерновой сделки воспринимается ее сторонниками как «наименее худший». Издание подчеркивает, что ЕС изо всех сил пытался согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира.

Источники отмечают, что официальные лица ЕС оценивают, насколько законно и осуществимо это предложение.

На минувшей неделе источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что вероятность выхода России из зерновой сделки остается высокой.

Как отмечал замглавы МИД Сергей Вершинин, Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия соглашения.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для его продления нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.

Заключенные в июле 2022 года соглашения предполагают вывоз украинской сельхозпродукции по Черному морю. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.

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