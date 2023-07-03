СМИ: ЕС рассматривает подключение «дочки» Россельхозбанка к SWIFT

«План, который был предложен Москвой… позволит Россельхозбанку создать дочернюю компанию для обработки платежей, связанных с экспортом зерна… Новой организации будет разрешено использовать глобальную систему обмена финансовыми сообщениями SWIFT, которая была закрыта для крупнейших российских банков», — говорится в публикации.
По словам источников, этот вариант сохранения зерновой сделки воспринимается ее сторонниками как «наименее худший». Издание подчеркивает, что ЕС изо всех сил пытался согласовать меры по ослаблению санкций в отношении конкретных российских компаний или разрешению им экспортировать определенные товары в страны третьего мира.
Источники отмечают, что официальные лица ЕС оценивают, насколько законно и осуществимо это предложение.
На минувшей неделе источник РИА Новости, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что вероятность выхода России из зерновой сделки остается высокой.
Как отмечал замглавы МИД Сергей Вершинин, Москва ведет дело к тому, чтобы 18 июля стало последним днем действия соглашения.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 21 июня заявил, что предпосылок для его продления нет, так как обязательства по отношению к России не выполняются.
Заключенные в июле 2022 года соглашения предполагают вывоз украинской сельхозпродукции по Черному морю. Вторая часть — меморандум Россия — ООН, рассчитанный на три года — предусматривает разблокировку российского экспорта продовольствия и удобрений, среди главных задач было обозначено переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей и сервисного обслуживания, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса.