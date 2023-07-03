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08:25 (мск), источник: Ведомости

Новым послом Казахстана в России назначен экс-советник Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителя генерального секретаря СНГ и экс-министра культуры Даурена Абаева новым послом республики в России. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

«Указом главы государства Абаев Даурен Аскербекович назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

16 июня Токаев освободил от этой должности Ермека Кошербаева и назначил его главой администрации Восточно-Казахстанской области. Кошербаев работал послом Казахстана в РФ с января 2020 г.

Даурену Абаеву 44 года. Он начал карьеру госслужащего в 2001 г. в МИДе Казахстана. С 2003 по 2007 гг. занимал должность временного поверенного в делах Казахстана в Нидерландах, пишет портал Tengrinews. В 2007 г. возглавил отдел пресс-службы МИДа республики.

Затем в декабре 2007 г. Абаев начал карьеру при первом президенте республики Нурсултане Назарбаеве. До 2009 г. он сменил несколько должностей: был экспертом, консультантом главы государства, а также заместителем пресс-секретаря президента. Следующие два года чиновник проработал на посту государственного инспектора администрации президента, прежде чем стать пресс-секретарем и советником Назарбаева.

Позже Абаев занимал посты министра информации и общественного развития, первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана, а также министра культуры и спорта. До назначения послом с марта 2023 г. он работал в должности заместителя генсека СНГ.

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