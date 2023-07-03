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13:40 (мск), источник: Известия

Шойгу сообщил об уничтожении 16 поставленных ВСУ танков Leopard

Российские силы уничтожили 16 танков Leopard, которые Польша и Португалия поставили Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 3 июля, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании с руководящим составом ВС РФ. По его данным, силы противовоздушной обороны (ПВО) России за июнь также уничтожили 158 снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, 25 крылатых ракет Storm Shadow и 386 беспилотных летательных аппаратов украинской армии.

Спецоперация на Украине
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«Только на южнодонецком, запорожском и донецком направлениях, где украинские формирования предпринимают безуспешные атаки, группировками российских вооруженных сил уничтожены 15 самолетов, три вертолета, 920 единиц бронетанковой техники, в том числе 16 танков Leopard. Это практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией», — сказал он.

Глава Минобороны отметил, что наступательный потенциал ВСУ снижается. Всего с 4 июня на всех направлениях украинские войска потеряли порядка 2,5 тыс. единиц вооружения, добавил он.

Шойгу указал на то, что ни на одном из направлений ВСУ не достигли своих целей.

При этом, по его словам, украинское руководство, не считаясь с существенными потерями, по настоянию западных кураторов требует от командования ВСУ продолжать наступление. Как отметил Шойгу, Киев пытается компенсировать свои военные неудачи террористическими обстрелами гражданских объектов ради пропагандистского эффекта.

Ранее, 27 июня, президент России Владимир Путин заявил, что с начала так называемого контрнаступления ВСУ потеряли 259 танков и 780 бронемашин.

До этого, 13 июня, Путин также отметил, что ВСУ не достигли успехов ни на одном направлении, а потери Киева в личном составе приближаются к катастрофическим.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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