Высокая оценка работы спецслужб и неопределенность зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у него не ожидается. Глава государства готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, его выступление ожидается 4 июля, ориентировочно с 10:00 мск.
Вскоре президент встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, они обсудят приближающуюся избирательную кампанию. Начало разговора будет открытым для СМИ.
«Все службы, все министерства, специальные службы выполняют свои функции», в том числе и в дни вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».
«Президент отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни».
«Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам», как покушение на главу Крыма. «[Сергей] Аксенов — настоящий боец, и его этим не запугаешь». «Мы желаем ему силы духа и крепости».
Газета Financial Times сообщила, что в рамках выполнения зерновой сделки возможно учреждение дочерней структуры Россельхозбанка, которая может быть подключена к SWIFT.
«Пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей [зерновой сделки], которая касалась российской стороны».
«Мы констатируем, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Но есть какое-то время до истечения срока. Но надежд не так много».