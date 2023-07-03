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15:20 (мск), источник: ТАСС

Высокая оценка работы спецслужб и неопределенность зерновой сделки. Темы брифинга Пескова

Работа российских спецслужб, в том числе в дни вооруженного мятежа, а также перспективы зерновой сделки стали в понедельник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: Reuters

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Крупных публичных мероприятий у него не ожидается. Глава государства готовится к саммиту Шанхайской организации сотрудничества, его выступление ожидается 4 июля, ориентировочно с 10:00 мск.

Вскоре президент встретится с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, они обсудят приближающуюся избирательную кампанию. Начало разговора будет открытым для СМИ.

О работе спецслужб

«Все службы, все министерства, специальные службы выполняют свои функции», в том числе и в дни вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер».

«Президент отметил высокий уровень консолидации и вооруженных сил, и специальных служб вокруг президента в эти нелегкие дни».

«Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе и по таким резонансным делам», как покушение на главу Крыма. «[Сергей] Аксенов — настоящий боец, и его этим не запугаешь». «Мы желаем ему силы духа и крепости».

О возможной «дочке» Россельхозбанка

Газета Financial Times сообщила, что в рамках выполнения зерновой сделки возможно учреждение дочерней структуры Россельхозбанка, которая может быть подключена к SWIFT.

«Пока нам нечего сообщить по выполнению той части договоренностей [зерновой сделки], которая касалась российской стороны».

«Мы констатируем, что эта часть договоренностей по-прежнему не выполнена. Но есть какое-то время до истечения срока. Но надежд не так много».

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