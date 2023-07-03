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19:18 (мск), источник: © РИА Новости

Памфилова не исключила переноса выборов в новых регионах

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Центральная избирательная комиссия может отложить выборы в четырех новых регионах, если ситуация там ухудшится, заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

«Если возникнут обстоятельства непредвиденной силы — в каком-то районе ситуация может резко ухудшиться, мы поймем, что там возникает серьезная опасность жизни и здоровью жителей, которые там находятся, — у нас есть право эти выборы в том или ином районе отложить. Мы непременно этим правом воспользуемся, если на то будут серьезные основания», — сказала она.

Глава Центризбиркома напомнила, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях действует военное положение. По ее словам, при определенных условиях проведение выборов в новых регионах возможно, ЦИК вел консультации по этому вопросу с ФСБ и Минобороны.

«Обсуждали это тщательно, взвесили все плюсы, минусы, все за и против и взяли на себя такую серьезную ответственность — поддержать их инициативу и стремление провести выборы. Делаем для этого все возможное, всю помощь оказываем», — подчеркнула Памфилова.

Новым регионам рекомендовали сократить до половины сроки действия всех избирательных процедур. Электронного голосования на выборах там пока не будет из-за технических сложностей, добавила глава ЦИК.

В мае Госдума приняла закон, регламентирующий проведение выборов на территориях, где действует военное положение. Согласно нововведению, решение о назначении голосования там принимает Центризбирком после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Единый день голосования в 2023 году в России назначен на 10 сентября.

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