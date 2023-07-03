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14:51 (мск), источник: © РИА Новости

Украина внесла производителя Domestos и Lipton в список «спонсоров войны»

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Украинское национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) сообщило в телеграм-канале, что внесло британскую компанию по производству продуктов и бытовой химии Unilever в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка.

Источник: © РИА Новости

«НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever. Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях», — говорится в сообщении НАПК.

Как утверждает нацагентство, компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение последнего года прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 миллионов евро в 2021 году до 108 миллионов евро в прошлом году.

По данным нацагентства, компания имеет предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.

Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка внесло китайскую автомобильную компанию Geely.

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