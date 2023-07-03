Украина внесла производителя Domestos и Lipton в список «спонсоров войны»

«НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны производителя Domestos, Lipton, Axe, Dove и многих других известных брендов — британскую корпорацию Unilever. Компания является одним из мировых лидеров на рынке продуктов питания и товаров бытовой химии. Ей принадлежат более 400 брендов, продукция выпускается на 280 предприятиях», — говорится в сообщении НАПК.
Как утверждает нацагентство, компания пообещала приостановить весь импорт и экспорт своей продукции в Россию и из нее, а также прекратить все медийные и рекламные расходы. Однако в течение последнего года прибыль Unilever Russia удвоилась с 56 миллионов евро в 2021 году до 108 миллионов евро в прошлом году.
По данным нацагентства, компания имеет предприятия в Омске, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Туле.
Ранее украинское национальное агентство по предотвращению коррупции в перечень международных спонсоров войны из-за отказа компании уйти с российского рынка внесло китайскую автомобильную компанию Geely.