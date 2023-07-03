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Спецоперация на Украине
19:21 (мск), источник: © РИА Новости

Минобороны Германии анонсировало поставку Киеву новой партии танков Leopard

ВАРШАВА, 3 июл — РИА Новости. Киев получит десятки танков Leopard в ближайшее время, сообщил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью изданию Rzeczpospolita.

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«В ближайшие недели на Украину поступят десятки боевых танков типа Leopard 1A5, предоставленных Германией и Данией», — заявил Писториус.

Министр уточнил, что в новый пакет военной помощи в размере 2,7 миллиарда евро в том числе входят дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

В феврале Берлин анонсировал, что передаст Украине до 180 Leopard 1A5.

Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства после начала контрнаступления ВСУ вызвали большой резонанс на Западе. Как отметил в середине июня Борис Писториус, Германия не сможет заменить Киеву каждый уничтоженный Leopard, но нарастит поставки отремонтированных.

В понедельник министр обороны Сергей Шойгу рассказал, что за месяц украинского наступления в Донбассе и Запорожской области Вооруженные силы России уничтожили 920 единиц бронетехники противника, включая 16 танков Leopard, а также 15 самолетов и три вертолета.

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