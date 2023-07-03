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22:18 (мск), источник: ТАСС

Генконсульство РФ в Бонне продолжит работу в ФРГ наряду с посольством в Берлине

Германия ранее потребовала от России прекратить работу четырех из пяти генконсульств на территории республики к 2024 году.

Источник: Reuters

БЕРЛИН, 3 июля. /ТАСС/. Российское генконсульство в Бонне продолжит работу наряду с посольством в Берлине после решения ФРГ о закрытии ряда диппредставительств РФ в стране, которое ущемляет интересы сотен тысяч граждан. Об этом говорится в заявлении, которое распространило посольство в понедельник.

Как стало известно 31 мая, ФРГ потребовала от РФ прекратить работу четырех из пяти генконсульств на территории республики к 2024 году.

«До конца 2023 года генконсульства России в Гамбурге, Лейпциге, Мюнхене и Франкфурте-на-Майне должны прекратить свою деятельность, — заявил в этой связи посол РФ Сергей Нечаев. — Задачи, связанные с обеспечением политико-дипломатического, культурно-гуманитарного, историко-мемориального и консульско-правового присутствия нашей страны в ФРГ, которые на протяжении десятилетий выполняли эти представительства, продолжат решать только посольство в Берлине и генконсульство в Бонне».

«Это не наш выбор. Разрушительный для российско-германских отношений шаг, предпринятый Берлином, вызывает глубокое сожаление, — продолжал Нечаев. — Принятое решение ущемляет права и интересы сотен тысяч российских граждан, постоянно проживающих в ФРГ, существенно осложняет работу по их консульскому обслуживанию».

Посол заверил, что «прилагаются усилия, направленные на купирование негативных последствий решения германской стороны, сохранение возможностей консульского обслуживания российских граждан, в том числе путем оборудования новых консульских помещений, окон приема, организации выездных консульских сессий, оптимизации деятельности визовых и сервисных центров».

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