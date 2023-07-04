НАТО отказала Украине в передаче F-16 до завершения контрнаступления

«Он (вопрос о предоставлении истребителей. — Прим. ред.) не будет решен в краткосрочной перспективе для этого контрнаступления», — отметил Бауэр.
Глава комитета альянса уточнил, что обучение украинских пилотов и технических специалистов, обеспечение логистической организации для самолетов «невозможно до этого контрнаступления».
Он также признал, что украинцам на передовой «крайне тяжело» продвигаться.
«Три линии обороны, большие минные поля, серьезные препятствия… для транспортных средств», — подчеркнул Бауэр.
Украина рассчитывает получить F-16 в 2023 году, но, как писало издание Politico, это случится не раньше начала 2024 года.
Владимир Путин в середине июня предупредил, что, если Украина получит F-16 и захочет использовать их в бою, но места их базирования окажутся за ее пределами, российские военные все равно рассмотрят варианты их поражения.