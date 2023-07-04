08:46 (мск), источник: © РИА Новости
Минобороны рассказало об атаке беспилотников в Новой Москве и Подмосковье
Минобороны: пять дронов ВСУ попытались осуществить атаку в Новой Москве и Подмосковье.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Противовоздушная оборона пресекла попытку Украины провести террористическую атаку пятью беспилотниками по объектам в Москве и области, сообщили во вторник в Минобороны РФ.
«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку пятью беспилотными летательными аппаратами по объектам на территории Московской области и Новой Москвы», — говорится в сообщении.
Отмечается, что четыре украинских беспилотника на территории Новой Москвы уничтожены средствами ПВО.
Ещё один аппарат был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение на территории Одинцовского района Московской области.
«В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — уточнили в МО РФ.