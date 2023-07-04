СМИ: Запад начинает нервничать из-за низких результатов наступления ВСУ

«Западные союзники Украины нервничают из-за того, что прогресс долгожданного контрнаступления Киева измеряется не километрами, а метрами. Союзники Киева прекрасно понимают, что без их помощи Украине не победить Россию. Но более медленный, чем ожидалось, темп контрнаступления означает, что их поддержка может стать все более неустойчивой, если конфликт затянется», — говорится в сообщении телеканала.
По его данным, ряду лидеров стран Запада, которые на фоне конфликта на Украине борются с высокой инфляцией и замедленными темпами роста, в скором времени придется оправдать то огромное количество ресурсов, которое было вложено в Украину, когда их собственные избиратели «едва сводят концы с концами». «Это может оказаться трудной задачей, если не будет большого успеха на поле боя», — сообщает CNN.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — «практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией».
Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, «пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта».
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.