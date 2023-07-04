Путин заявил о гибридной войне против России

«Россия уверено противостоит и будет противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, и в нынешней обстановке наша страна продолжает устойчиво развиваться. Российский народ как никогда консолидирован, сплоченность и высокую ответственность за судьбу отечества российские политические круги, все общество наглядно продемонстрировало, выступив единым фронтом против попытки вооруженного мятежа», — сказал Путин.
Президент констатировал, что геополитические противоречия в мире становятся все острее, происходит деградация безопасности.
Так, повышаются риски развития нового глобального кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, продолжил Путин.
В то же время Шанхайская организация сотрудничества привержена созданию справедливого и многополярного миропорядка при координирующей роли ООН, указал глава государства. Путин подчеркнул, что именно на такой конструктивной основе строится практическая работа ШОС.