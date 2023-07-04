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12:47 (мск), источник: © РИА Новости

Столтенберг останется на посту генсека НАТО еще на год

БРЮССЕЛЬ, 4 июл — РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что еще на один год, до 1 октября 2024 года, останется на своем посту.

Источник: © РИА Новости

«Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года», — написал он в Twitter.

Таким образом, полномочия Столтенберга, который бессменно руководит блоком с октября 2014 года, продлеваются в четвертый раз.

Ранее Столтенберг заявлял, что не планирует работать генсеком НАТО после сентября 2023 года. При этом СМИ сообщали, что преемника ему найти за прошедший год не удалось из-за разногласий между союзниками, поэтому было принято решение сохранить за ним пост.

Столтенберг должен был покинуть кресло генсека еще 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 года лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года на фоне событий вокруг Украины.

Дольше всего на посту генсека НАТО за всю историю альянса находился нидерландец Йозеф Лунс, он пробыл в должности 13 лет с 1971 года. Столтенебрг с девятилетним сроком пока находится на втором месте.

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