Иран стал полноправным членом ШОС

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — отмечается в декларации.
Меморандум об обязательствах по получению статуса государства—члена ШОС Иран подписал в ходе предыдущего саммита организации в Самарканде в сентябре 2022 года.
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани отмечал, что принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон. Статус члена в ШОС имеют Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.