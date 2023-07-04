«Оленье» суперлуние показали на фото Это первое подобное событие в 2023 году
Фоторепортажи
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
20Разрушение Каховской ГЭС
Главное
Спецоперация на Украине
13:52 (мск), источник: Коммерсантъ

Иран стал полноправным членом ШОС

На заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) было принято решение о предоставлении Ирану полноправного членства в организации. Об этом говорится в Нью-Делийской декларации, принятой по итогам саммита.

Источник: Reuters

«Государства-члены подчеркнули историческое значение приема Исламской Республики Иран в ШОС в качестве полноправного государства-члена», — отмечается в декларации.

Меморандум об обязательствах по получению статуса государства—члена ШОС Иран подписал в ходе предыдущего саммита организации в Самарканде в сентябре 2022 года.

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани отмечал, что принятие Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве полноправного члена будет в интересах всех задействованных сторон. Статус члена в ШОС имеют Индия, Казахстан, Киргизия, Китай, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Милена Костерева

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Поставили на колени, приставили пистолет: как нападали на журналистку
Голосование за лучшего вратаря страны набирает обороты
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ШОС