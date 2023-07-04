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19:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Медведев: в первом полугодии в ряды ВС РФ принято более 185 тыс. человек

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в ряды вооруженных сил (ВС) России с 1 января по 4 июля принято более 185 тыс. человек. Об этом он заявил на совещании по вопросам доукомплектования ВС контрактниками. В июне контракт подписывали по 1,4 тыс. человек в день.

Источник: РИА "Новости"

«По данным Минобороны, с 1 января текущего года по 4 июля в ряды ВС принято более 185 тыс. человек, из них пребывающих в запасе около 109 тыс. человек, ну и другие категории граждан, которые призваны на службу по контракту», — сообщил Медведев.

В результате принятых мер темпы отбора по контракту в июне увеличились до 1,4 тыс. человек в день, также заявил зампред Совбеза. «Хочу специально отметить, что попытка вооруженного мятежа никак не изменила отношение граждан к контрактной службе в зоне СВО», — отметил он.

По словам Дмитрия Медведева, только за последнюю неделю контракт с ВС подписали почти 10 тыс. человек.

На встрече с военными корреспондентами 13 июня президент Владимир Путин говорил, что с начала года ВС РФ пополнились более 150 тыс. военнослужащими по контракту. «Мы, начиная с января этого года, а фактически начали работу по заключению контрактов с контрактниками, сейчас, на данный момент времени, набрали свыше 150 тыс., а вместе с добровольцами — 156 тыс. человек», — сказал Путин.

23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о проведении «марша справедливости», воспринятый российскими властями как вооруженный мятеж. Бойцы ЧВК установили контроль над военными объектами в Ростове-на-Дону и зашли вместе с военной техникой в несколько российских регионов.

Вечером 24 июня сообщалось, что ситуация урегулирована при посредничестве президента Белоруссии Александра Лукашенко. Евгений Пригожин сообщил, что его бойцы развернули колонны и ушли в полевые лагеря. Российские власти обязались закрыть уголовное дело в отношении господина Пригожина и не преследовать мятежников.

Мария Федотова

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