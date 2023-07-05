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00:04 (мск), источник: Lenta.Ru

Байден и Шольц обсудили подготовку к саммиту НАТО

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.

Источник: Reuters

Политики обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО и пути дальнейшего укрепления Североатлантического альянса. В ходе беседы Байден и Шольц выразили надежду на продолжение этих переговоров в Вильнюсе.

Канцлер ФРГ пожелал американскому лидеру и жителям Соединенных Штатов счастливого празднования Дня независимости США.

Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе 11—12 июля. Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква заявил, что политик не поедет на июльский саммит альянса, если Киев не получит приглашение к членству. Жовква добавил, что украинскому лидеру нет причин ехать на саммит, если участники альянса «проявят дефицит мужества» и не представят ожидаемого Киевом результата.

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