00:04 (мск), источник: Lenta.Ru
Байден и Шольц обсудили подготовку к саммиту НАТО
Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Белого дома.
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Политики обсудили подготовку к предстоящему саммиту НАТО и пути дальнейшего укрепления Североатлантического альянса. В ходе беседы Байден и Шольц выразили надежду на продолжение этих переговоров в Вильнюсе.
Канцлер ФРГ пожелал американскому лидеру и жителям Соединенных Штатов счастливого празднования Дня независимости США.
Саммит Североатлантического альянса пройдет в Вильнюсе