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05:03 (мск), источник: Коммерсантъ

Талибы запретили женские салоны красоты в Афганистане

Правительство «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в РФ) потребовало закрыть салоны красоты для женщин в Афганистане. Об этом говорится в письме муниципалитету Кабула, которое приводит Khaama Press.

Источник: AFP 2022

Их должны будут закрыть в течение месяца.

«Срок закрытия салонов красоты для женщин составляет один месяц», — заявил представитель министерства по пропаганде добродетели и предотвращению пороков Афганистана Мохаммад Садик Акиф. Запрет будет действовать в Кабуле и других провинциях Афганистана. О планах талибов закрыть салоны красоты сообщалось еще в январе этого года.

Талибы пришли к власти в Афганистане в 2021 году. Изначально они обещали не ограничивать права женщин. Однако за время их правления женщинам запретили получать школьное и высшее образование, работать в ряде отраслей, путешествовать без сопровождения родственника мужского пола. Женщин также обязали носить бурки.

Анастасия Ларина

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