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06:11 (мск), источник: RT на русском

Израиль наносит удары по сектору Газа в ответ на ракетный обстрел

Израильская армия наносит удары по сектора Газа в ответ на запуск ракет с его территории, сообщают вооружённые силы страны.

Источник: Reuters

«В ответ на ракеты, выпущенные ранее сегодня вечером, армия Израиля в настоящее время наносит удары по сектору Газа», — приводит РИА Новости сообщение.

Уточняется, что удар нанесён по подпольному предприятию по производству оружия, а также по предприятию, производящему материалы для ракет.

Ранее посол Палестины в Москве Абдель Хафиз Нофаль заявил, что страна в связи с ударами израильской стороны по лагерю беженцев Дженин проведёт консультации с российской стороной.

В апреле постоянный представитель России при ООН Василий Небензя назвал опасной эскалацию вокруг Израиля и Палестины.

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