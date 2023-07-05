Китай обвинил США в превращении Тайваня в «пороховую бочку»

На прошлой неделе Пентагон сообщил, что госдеп США одобрил возможную продажу Тайваню боеприпасов и оборудования в рамках двух запросов на общую сумму 440 миллионов долларов.
«Китай выступает категорически против продажи США оружия Тайваню и уже сделал американской стороне строгое представление. США игнорируют ключевые опасения Китая, грубо вмешиваются в его внутреннюю политику и намеренно нагнетают напряженность в Тайваньском проливе, что по сути превращает Тайвань в “пороховую бочку” и толкает тайваньский народ в пропасть катастрофы», — заявил Тань Кэфэй.
По его словам, Китай призывает США немедленно прекратить продажу оружия Тайваню, а также осуществлять военное взаимодействие в любой форме, выполнять обещание не поддерживать независимость Тайваня.
«Не нужно идти все дальше по ошибочному и опасному пути», — сказал Тань Кэфэй.
Он также отметил, что Народно-освободительная армия Китая сохраняет высокую степень боеготовности, чтобы решительно защищать свой суверенитет и территориальную целостность, поддерживать мир и стабильность в Тайваньском проливе.
Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации — пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.