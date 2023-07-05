Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии признаков минирования ЗАЭС

«В ходе наших последних проверок мы не выявили никакой деятельности по минированию (на ЗАЭС.— “Ъ”), однако мы продолжаем сохранять бдительность», — сказал Гросси (цитата по ТАСС). Однако, по словам гендиректора МАГАТЭ, «очень близко» к атомной станции проходят боевые действия, в связи с этим сотрудники МАГАТЭ будут продолжать информировать о ситуации.
4 июля Россия и Украина обвинили друг друга в подготовке атаки на Запорожской АЭС. Советник «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что ВСУ попытаются атаковать ЗАЭС с помощью «высокоточных средств большой дальности» в ночь на 5 июля. Президент Украины Владимир Зеленский утверждал, что российские войска «разместили предметы, напоминающие взрывчатку, на крыше нескольких энергоблоков Запорожской АЭС». Он предположил, что Россия «хочет имитировать удар по станции», чтобы обвинить Украину.