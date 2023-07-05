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21:57 (мск), источник: ТАСС

Генсек ОПЕК собирается посетить Россию

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс планирует в октябре впервые в качестве главы организации посетить Россию, сообщил он журналистам.

Источник: Reuters

«Я планирую посетить Россию, возможно, в октябре на Энергонеделю в Москве», — сказал Хайсам аль-Гайс в рамках семинара ОПЕК.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5—6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как «На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу». ТАСС является официальным медиапартнером семинара.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» будет проходить в Москве с 11 по 13 октября. Площадкой, как и в предыдущие годы, станет Центральный выставочный зал «Манеж». Основные мероприятия программы запланированы на 11—12 октября. В 2022 году в рамках РЭН состоялось свыше 70 мероприятий с участием более 270 спикеров.

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