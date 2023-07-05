21:57 (мск), источник: ТАСС
Генсек ОПЕК собирается посетить Россию
ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс планирует в октябре впервые в качестве главы организации посетить Россию, сообщил он журналистам.
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«Я планирую посетить Россию, возможно, в октябре на Энергонеделю в Москве», — сказал Хайсам аль-Гайс в рамках семинара ОПЕК.
Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит
Международный форум «Российская энергетическая неделя» будет проходить в Москве с 11 по 13 октября. Площадкой, как и в предыдущие годы, станет Центральный выставочный зал «Манеж». Основные мероприятия программы запланированы на