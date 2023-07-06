Генсек НАТО признал наличие серьезных проблем у ВСУ

Как пишет газета, отвечая на вопрос о контрнаступлении Украины, «генсек НАТО признал серьезные проблемы, с которыми украинские силы сталкиваются на поле боя».
«Они (украинцы) сталкиваются с труднопроходимой местностью и с окопавшимся российским сопротивлением», — сказал генсек НАТО, указывая на «множество заранее подготовленных оборонительных рубежей».
«Конечно, это повлияло на темпы прогресса», — добавил Столтенберг.
Украинское наступление на южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар ВСУ сконцентрировали на запорожском участке. Киев бросил в бой бригады, подготовленные НАТО и вооруженные западной техникой, в том числе танками Leopard. Кадры с дымящимися украинскими танками немецкого производства впоследствии вызвали большой резонанс.
Как констатировал 3 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу, за месяц безуспешных атак ВСУ потеряли 18 самолетов и вертолетов и 920 единиц бронетанковой техники, включая 16 танков Leopard — «практически 100% танков данного типа, поставленных Польшей и Португалией». Ни на одном из направлений противник своих целей не достиг, при этом украинское руководство по настоянию Запада требует от ВСУ продолжать наступление не считаясь с потерями. Неспособность добиться успеха на земле Киев, по словам Шойгу, «пытается компенсировать за счет террористических обстрелов гражданских объектов и таким образом добиться пропагандистского эффекта».
Помимо танков, ВС РФ также успешно уничтожают и другую современную западную бронетехнику, в частности поставленные из США БМП Bradley. По данным NYT на 26 июня, из обещанных в марте Киеву 113 бронемашин этого типа с начала украинского контрнаступления уничтожено не менее 17 Bradley, или более 15%. Ощутимые потери Bradley косвенно подтверждаются анонсированной 27 июня экстренной поставкой из США еще 30 Bradley для восполнения парка.