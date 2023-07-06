Встречи с Лукашенко, курсы валют и местоположение Пригожина. Темы брифинга Пескова

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.
Владимир Путин работает в Кремле. Президент будет заниматься делами Ставропольского края", с докладом у него будет губернатор Владимир Владимиров.
«Путин и [белорусский лидер Александр] Лукашенко часто общаются». Кремль сообщает не о всех их телефонных разговорах. «При необходимости встреча [которую анонсировал Лукашенко] произойдет, пока точной даты нет». «Пока не могу сказать, какой будет повестка этих контактов».
«Мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать».
Комментарий Кремля о будущем ЧВК «Вагнер» от 24 июня «сохраняет свою актуальность». «В настоящий момент не могу ничего добавить к этому».
«Видим такие колебания, действительно: курс валюты растет, рубль падает». «Видели это несколько раз и ранее», были «отскоки».
Нельзя исключать и спекуляций. Но более подробные комментарии дает Банк России.
При этом «макроэкономические показатели лучше ожидаемых».
В Кремле не располагают информацией о захвате в Ираке в заложники гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурков. «Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел».
«Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в этот конфликт. Многие страны уже с головой влезли и прямо, и косвенно в этот конфликт».
«Понятно, что эту тему они (власти Украины — прим. ТАСС) будут обсуждать и с болгарами».
«Результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход» спецоперации, «нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает».
«Решение принимается онсенсусом». «Это тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту».