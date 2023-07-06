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13:54 (мск), источник: ТАСС

Встречи с Лукашенко, курсы валют и местоположение Пригожина. Темы брифинга Пескова

Российско-белорусские контакты на высшем уровне, причины колебаний курса рубля и возможное участие представителей «Талибана» (запрещен в РФ) в следующем саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) стали в четверг основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О планах президента

Владимир Путин работает в Кремле. Президент будет заниматься делами Ставропольского края", с докладом у него будет губернатор Владимир Владимиров.

«Путин и [белорусский лидер Александр] Лукашенко часто общаются». Кремль сообщает не о всех их телефонных разговорах. «При необходимости встреча [которую анонсировал Лукашенко] произойдет, пока точной даты нет». «Пока не могу сказать, какой будет повестка этих контактов».

О местоположении Евгения Пригожина

«Мы не следим за его перемещениями, не имеем ни возможности, ни желания этого делать».

Комментарий Кремля о будущем ЧВК «Вагнер» от 24 июня «сохраняет свою актуальность». «В настоящий момент не могу ничего добавить к этому».

О курсе валют

«Видим такие колебания, действительно: курс валюты растет, рубль падает». «Видели это несколько раз и ранее», были «отскоки».

Нельзя исключать и спекуляций. Но более подробные комментарии дает Банк России.

При этом «макроэкономические показатели лучше ожидаемых».

О россиянке, попавшей в заложники в Ираке

В Кремле не располагают информацией о захвате в Ираке в заложники гражданки РФ и Израиля Елизаветы Цурков. «Обязательно поинтересуемся в министерстве иностранных дел».

О визите Зеленского в Болгарию

«Киевский режим делает все возможное, чтобы затащить как можно больше стран напрямую в этот конфликт. Многие страны уже с головой влезли и прямо, и косвенно в этот конфликт».

«Понятно, что эту тему они (власти Украины — прим. ТАСС) будут обсуждать и с болгарами».

«Результаты этих обсуждений никоим образом не способны повлиять на исход» спецоперации, «нынешняя ситуация на фронте более чем красноречиво это подтверждает».

О возможном участии талибов в саммите ШОС

«Решение принимается онсенсусом». «Это тема, которая должна быть рассмотрена в ходе подготовки к следующему саммиту».

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