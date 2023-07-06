15:33 (мск), источник: Ведомости
Лукашенко допустил начало переговоров по Украине осенью
Мирные переговоры для разрешения конфликта на Украине могут начаться осенью. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
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По мнению Лукашенко, ситуация в зоне конфликта должна измениться к осени. «И мы начнем говорить за столом переговоров. Возможно. Может, не в сентябре, чуть позже. Не хочу выдавать какую-то информацию, но об этом уже говорят европейцы», — подчеркнул белорусский лидер (цитата по «БелТА»).
Он добавил, что Россия готова к переговорам и нужно пользоваться моментом, не ждать украинского наступления, так как «динамика бешеная, развитие ситуации мгновенное». Лукашенко заявил, что Россия не будет обсуждать Крым и Новороссию. Он призвал сесть за стол переговоров без каких-либо условий.
1 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна будет готова к переговорам после выхода на границы страны 1991 г., включающие территории юго-востока страны до их включения в состав России и Крым. Зеленский отметил, что границы 24 февраля 2022 г. — это «не наши границы», там была линия соприкосновения.
С начала спецоперации России на Украине стороны несколько раз проводили переговоры. Первые три очные встречи состоялись в Белоруссии: 28 февраля 2022 г. представители России и Украины встретились в Гомельской области, а затем 3 и 6 марта продолжили переговоры в Беловежской пуще. Четвертый раунд российско-украинского диалога состоялся 29 марта в Стамбуле. Но позже процесс заморозили. 17 мая замглавы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что Украина фактически вышла из переговоров.
Ранее в Кремле неоднократно заявляли, что предпосылок к мирным переговорам нет. 29 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указывал, что есть определенные усилия для того, чтобы вывести процент достижения целей специальной военной операции в политико-дипломатическое русло, но пока для этого предпосылок нет, поэтому спецоперация продолжается. При этом 20 июня он подчеркивал, что президент России Владимир Путин открыт к переговорам по украинскому урегулированию, но из-за позиции Киева «стабильная почва» для них отсутствует.