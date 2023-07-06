Президент Финляндии назвал уход компаний с российского рынка бесполезным

«Что касается санкций, впредь ни одна финская компания не ведет деятельность в России. Мы одна из крайне немногих стран в этой ситуации. К сожалению, кажется, что этот механизм неэффективен», — отметил глава государства.
Ниинистё добавил, что западные страны ввели в отношении Москвы намного больше ограничений, чем в 2014 году, но их эффективность низка. По его мнению, это стало возможным благодаря обходу санкций и сохранению многими странами за пределами Европы торговых отношений с Россией.
Как подчеркивал торгпред в Финляндии Антон Логинов, Хельсинки недооценили влияние ограничительных мер на национальную экономику. Товарооборот с Россией в 2023 году может снизиться до 4,5 миллиарда евро.
По подсчетам финских СМИ, местные компании потеряли около четырех миллиардов долларов из-за ухода с российского рынка. Больше всех пострадали энергетическая компания Fortum, строительная компания YIT и авиаперевозчик Finnair.
В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое западные государства начали оказывать несколько лет назад и продолжают усиливать. По словам президента Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.