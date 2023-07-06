На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посетили ЗАЭС, работающую в штатном режиме, сообщила ранее пресс-служба станции.
«Конечно, мы учитываем все возможные риски, которые несет сторона противника. Усилена безопасность хвостохранилища, все залито надежным слоем бетона и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ», — сообщил Балицкий.
Он добавил, что Россия будет защищать станцию от террористов, стоять на защите мира от ядерной катастрофы.
Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.