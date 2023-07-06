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19:14 (мск), источник: © РИА Новости

На ЗАЭС усилили безопасность сохранности отработанного топлива

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл — РИА Новости. Безопасность сохранности отработанного топлива усилена на Запорожской АЭС, установлена дополнительная защитная стена и создан дополнительный слой бетона, написал врио главы области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.

Спецоперация на Украине
Источник: © РИА Новости

Первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко и врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий посетили ЗАЭС, работающую в штатном режиме, сообщила ранее пресс-служба станции.

«Конечно, мы учитываем все возможные риски, которые несет сторона противника. Усилена безопасность хвостохранилища, все залито надежным слоем бетона и постоянно контролируется уровень радиационного фона. Установлена дополнительная защитная стена, которая заверена печатями МАГАТЭ», — сообщил Балицкий.

Он добавил, что Россия будет защищать станцию от террористов, стоять на защите мира от ядерной катастрофы.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе — на станции насчитывается шесть энергоблоков мощностью по 1 гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Украинские военные продолжают регулярно обстреливать Энергодар и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС. Министр обороны РФ Сергей Шойгу говорил, что киевский режим стремится создать видимость угрозы ядерной катастрофы, продолжая целенаправленно обстреливать ЗАЭС. Международное агентство по атомной энергии неоднократно заявляло о необходимости создания зоны безопасности вокруг ЗАЭС.

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