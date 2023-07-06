Во внутреннем ядре Земли обнаружены неизученные структуры Найдено множество прослоек с разной плотностью и химическим составом.
Фоторепортажи
9Показаны лучшие фотографии 2023 года, сделанные дронами
25Вставить в рамку: победители и финалисты фотоконкурса The Big Picture 2023
Главное
Спецоперация на Украине
20:12 (мск), источник: © РИА Новости

СМИ: помощник Трампа отказался признать вину по делу о секретных документах

ВАШИНГТОН, 6 июл — РИА Новости. Помощник бывшего президента США Дональда Трампа, проходящий с ним по делу о присвоении секретных документов, отказался признать себя виновным в суде города Майами, передает телеканал CNN.

Источник: Reuters

Ранее Трамп также отверг обвинения в неправомерном удержании материалов, вывезенных из Белого дома в его флоридскую резиденции Мар-а-Лаго.

«Уолт Наута, помощник бывшего президента Дональда Трампа, отказался в четверг признать многочисленные пункты обвинения, связанные с неправомерным обращением с секретной документацией в Мар-а-Лаго», — сообщил CNN.

Обоим фигурантам дела также инкриминируется создание препятствий для следствия.

Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022 года проходили мероприятия на «десятки тысяч членов и гостей» клуба и отсутствовали условия для «хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов».

Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал «план нападения… подготовленный для него министерством обороны» на встрече с «писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности». В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал «секретную карту, имеющую отношение к военной операции».

Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией.

В прокуратуре подчеркивают, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы. Экс-президент также периодически утверждает, что все найденные у него материалы он собственноручно рассекретил.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 'Тысячи украинцев — под ударом'. Зеленского поставили перед тяжелым выбором
'Пойдут, откуда не ждали'. ВСУ выбрали новую цель
Возрастное ограничение 18+
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
расследованиеТрамп Дональд