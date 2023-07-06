СМИ: помощник Трампа отказался признать вину по делу о секретных документах

Ранее Трамп также отверг обвинения в неправомерном удержании материалов, вывезенных из Белого дома в его флоридскую резиденции Мар-а-Лаго.
«Уолт Наута, помощник бывшего президента Дональда Трампа, отказался в четверг признать многочисленные пункты обвинения, связанные с неправомерным обращением с секретной документацией в Мар-а-Лаго», — сообщил CNN.
Обоим фигурантам дела также инкриминируется создание препятствий для следствия.
Коробки с материалами различной степени секретности вплоть до высшей агенты ФБР обнаружили в резиденции Трампа на территории клуба Мар-а-Лаго в штате Флорида. Там, как сказано в следственных материалах, в период с января 2021 года по август 2022 года проходили мероприятия на «десятки тысяч членов и гостей» клуба и отсутствовали условия для «хранения, владения, просмотра, показа или обсуждения секретных документов».
Прокуратура утверждает, что ей известно о двух случаях, когда Трамп, уже покинув пост президента, демонстрировал посторонним секретные документы. В июле 2021 года он якобы показал и описал «план нападения… подготовленный для него министерством обороны» на встрече с «писателем, издателем и двумя сотрудниками своего аппарата, никто из которых не имел допуска секретности». В августе или сентябре того же года он при схожих обстоятельствах демонстрировал «секретную карту, имеющую отношение к военной операции».
Трамп называет уголовное дело вмешательством в президентские выборы 2024 года, в которых он намерен участвовать, несмотря на обвинения. В публичных выступлениях он напоминает, что секретные документы были также обнаружены в частном офисе и доме действующего президента США Джо Байдена, а также у бывшего вице-президента Майка Пенса, но обвинения в этой связи им не предъявляют, как и экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, которая, по словам Трампа, уничтожила 33 тысячи электронных письма с конфиденциальной информацией.
В прокуратуре подчеркивают, что претензии к Трампу связаны только с материалами, которые он не стал добровольно возвращать в национальные архивы. Экс-президент также периодически утверждает, что все найденные у него материалы он собственноручно рассекретил.